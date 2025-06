Italia-Germania Ferrari 296 contro Porsche 911

L'epico duello tra Ferrari 296 e Porsche 911, rivisitato nella cornice della 24 Ore di Le Mans, incarna l'essenza della rivalità tra due giganti del motorsport. Con filosofie costruttive opposte, queste vetture rappresentano non solo un confronto di potenza e tecnologia, ma anche l'anima di due diverse visioni di corsa. Scopriamo come questa sfida epica continua a scrivere la storia dell'automobilismo sportivo.

24 Ore Le Mans, Porsche verso il bis in LMGT3. Ferrari e Valentino Rossi ci provano - La 24 Ore di Le Mans si avvicina, portando con sé un mix di emozioni e incertezze. La battaglia in LMGT3 si infiamma, con Porsche che punta al bis dopo il successo dello scorso anno, mentre Ferrari e Valentino Rossi si preparano a sfidare i rival storici e le nuove protagoniste come Mercedes.

Nelle GT si ripete l’eterno duello Italia-Germania. Battono bandiera tricolore 7 vetture su 24 e 10 piloti su 72 - La categoria più numerosa e dove l’Italia dirà al meglio la sua alla 24 Ore di Le Mans è quella della GT3. Lo riporta informazione.it