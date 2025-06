Italia capofila al Summer Fancy Food Show di New York

Italia si distingue come capofila al Summer Fancy Food Show di New York, la più grande vetrina delle eccellenze gastronomiche nel Nord America. Mentre si vocifera che alcuni giocatori americani della Juventus preferiscano sapori statunitensi, l’attenzione verso le autentiche delizie italiane dimostra che il nostro paese mantiene un ruolo dominante nel mondo dell’alimentare di qualità. E questa presenza costante conferma che il vero gusto italiano non passa mai di moda.

Forse sarà vero che i giocatori americani della Juventus, Weah e McKennie, snobbano il cibo italiano e preferiscono i sapori made in Usa, che nello specifico non esistono, ma se guardiamo la presenza italiana al Summer Fancy Food (c’è anche la versione winter, che dopo tanti anni a Las Vegas nel 2026 traslocherà a San Diego ), la più importante manifestazione commerciale dedicata alle specialità alimentari nel Nord America, il loro assunto viene subito smentito. Dal 29 giugno al primo luglio il Javits Center, modernissimo centro esposizioni affacciato sul fiume Hudson, ospita ben trecentoquattordici espositori che arrivano dall’Italia, cui vanno aggiunti tutti quelli che hanno una filiale americana e quindi finiscono nell’elenco delle aziende Usa, come Felicetti, Petra, Acetificio Denigris, giusto per fare qualche esempio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Italia capofila al Summer Fancy Food Show di New York

