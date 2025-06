Italia-Brasile oggi Nations League volley 2025 | orario tv programma streaming

Italia e Brasile tornano a sfidarsi nella Nations League 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di pallavolo. Due storiche potenze mondiali si confrontano in una rivalità ricca di emozioni e ricordi indimenticabili, dall’iconica semifinale al Maracanazinho alla finale olimpica di Rio. In attesa di scoprire chi avrà la meglio questa volta, non perdete l’appuntamento in TV, streaming e sul programma completo. La partita promette ancora spettacolo e suspense!

Due potenze storiche del panorama pallavolistico mondiale tornano a incrociarsi, rinnovando una rivalità iniziata nel leggendario Maracanazinho con la semifinale vinta al tie-break dagli azzurri. Da allora, tante sfide indimenticabili, fino alla finale olimpica di Rio 2016, quando fu il Brasile ad avere la meglio sulla Nazionale guidata da Gianlorenzo Blengini. Da quel momento a oggi molte cose sono cambiate, in particolare tra le fila verde-oro. L'ultimo precedente risale all' esordio del girone olimpico di Parigi, meno di un anno fa, con l' Italia vittoriosa per 3-1. Un successo che, però, non bastò ad alimentare il cammino azzurro verso il podio: gli uomini di De Giorgi persero la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti, gli stessi che eliminarono il Brasile nei quarti.

