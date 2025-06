Issey Miyake | storia dello stilista che ha ridisegnato la moda tra corpo e tecnologia

L’affascinante storia di Issey Miyake si intreccia con un’innovazione costante che ha rivoluzionato il mondo della moda. Stilista visionario e pioniere, Miyake ha ridisegnato i confini tra corpo e tecnologia, creando capi che sono vere opere d’arte funzionali. La sua genialità ha trasformato ogni suo progetto in un’esplorazione unica, dando vita a un universo di stile che ancora oggi ispira e sorprende.

Life&People.it Più che un semplice nome nel panorama della moda, Issey Miyake incarna un’eco vibrante di innovazione ed arte, dando forma ad una visione rivoluzionaria. Universalmente noto per il suo plissé, la sua genialità si estende ben oltre le sue iconiche pieghe. La sua filosofia di design ha fuso in maniera unica tecnologia, arte ed una profonda comprensione della relazione tra corpo e abito. L’affascinante storia di Issey Miyake si sofferma proprio sulla sua instancabile ricerca e sperimentazione di nuovi materiali e tecniche. Gli abiti di Issey Miyake, si adattano, si modellano ed interagiscono con chi li indossa. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: issey - miyake - moda - tecnologia

Homme Plissé Issey Miyake è Guest of Honor in fiera - Homme Plissé Issey Miyake, il celebre esempio di innovazione e stile, sarà il Guest of Honor di Pitti Uomo 108, portando la sua visione avant-garde nel cuore di Firenze.

IM MEN SS26: quando il tessuto prende vita; A-POC, arrivano i vestiti che si modellano da soli; Come le rocce hanno ispirato la nuova collezione di Homme Plissé Issey Miyake.

Moda 2022: è morto Issey Miyake a 84 anni - Cosmopolitan - I suoi abiti origami e i suoi vestiti plissé sono i look iconici che hanno scritto la storia dello stile minimalista ... Segnala cosmopolitan.com

La moda piange Issey Miyake - MAM-e - Lo stilista, amato da tutto il mondo, è morto all’età di 84 anni in ospedale a Tokyo, per un carcinoma epatocellulare. mam-e.it scrive