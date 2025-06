Iss preoccupano le nuove droghe e quelle sintetiche da svapo…

Le nuove droghe sintetiche, spesso presenti in prodotti da svapo o edibili, rappresentano una sfida crescente per la salute dei giovani. Mentre il consumo di droghe tradizionali cala, queste sostanze emergono come un serio rischio, richiedendo attenzione e prevenzione. Gli esperti del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità sottolineano l’importanza di investire in strategie di sensibilizzazione e tutela, affinché la lotta a queste nuove minacce sia efficace e duratura.

Cala il consumo di droghe tra i giovani ma preoccupano le nuove sostanze, che spesso sono presenti anche in prodotti da svapo o edibili. Questo il commento degli esperti del Centro nazionale Dipendenze e Doping (Cndd) dell'Istituto Superiore di Sanità, alla relazione al Parlamento 2025 presentata in occasione della giornata mondiale della droga del 26 giugno. La Giornata mondiale della droga di quest'anno invita a investire nella prevenzione, puntando su giustizia, istruzione, assistenza sanitaria e mezzi di sussistenza alternativi. La campagna di quest'anno sottolinea la necessità di un'azione coordinata a lungo termine per spezzare il ciclo tra criminalità organizzata e traffico di droga, affrontando le cause profonde di questa connessione, investendo nella prevenzione e costruendo sistemi sanitari, educativi e sociali più solidi.

