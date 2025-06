Israele | Evacuare centro Striscia Gaza

In un clima di crescente tensione e incertezza, le autorità israeliane hanno emesso un avviso di evacuazione per i residenti della Striscia di Gaza centrale. Le IDF intensificano le operazioni militari, chiedendo ai civili di spostarsi verso sud, verso al-Mawasi, per la loro sicurezza. Questa difficile decisione sottolinea la gravità del conflitto e l'urgenza di trovare una via di uscita sicura per le persone coinvolte.

13.33 Il portavoce arabo dell'Idf ha diramato un avviso di evacuazione ai residenti della Striscia di Gaza centrale. "Le IDF stanno lavorando intensamente nella vostra zona per distruggere le capacità delle organizzazioni terroristiche", afferma il portavoce. "Per la vostra sicurezza, dirigetevi immediatamente a sud verso la zona di al-Mawasi e non tornate nelle zone di combattimento pericolose", avverte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: striscia - gaza - israele - evacuare

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

Le due guerre di Israele Le continue ondate di attacchi iraniani non impediscono a Israele di continuare a colpire la Striscia di Gaza. Più di 100 i... Vai su Facebook

Israele esce allo scoperto e presenta il piano di conquista di Gaza. Bruxelles è preoccupata; L'IDF chiede di evacuare a Gaza 4 scuole, l'ospedale al-Shifa e l'Università islamica - Due velivoli C-130J dell'Aeronautica Militare sono in volo per l'Italia con a bordo 14 bambini provenienti dalla Striscia di Gaza; Missile dallo Yemen su Gerusalemme. Morto operatore di Msf in un raid di Israele.

Almeno 21 morti e raffica di attacchi nella striscia di gaza, israeliani invitano civili a spostarsi a sud - Il bilancio delle vittime nella striscia di Gaza sale a 21 dopo nuovi raid israeliani, mentre Tel Aviv invita i civili a spostarsi verso sud; il Qatar media per una tregua e crescono le tensioni nello ... Lo riporta gaeta.it

La Striscia di Gaza è finita quasi tutta sotto il controllo di Israele - Secondo le Nazioni Unite è arrivato a occupare l'82% del territorio. Riporta wired.it