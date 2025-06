Israele-Iran la vita a Tel Aviv torna alla normalità | spiaggia affollata e jogging sul lungomare

A Tel Aviv, la calma sta tornando e le spiagge sono di nuovo animate. Dopo giorni di tensione, il fragile cessate il fuoco tra Israele e Iran sembra reggere, permettendo alle famiglie di riscoprire il piacere di una giornata all’aperto. Le strade si riempiono di sorrisi e attività, testimoniando che la vita, anche nei momenti difficili, trova sempre il modo di ritornare alla normalità, dando speranza di un futuro più sereno.

Sabato le spiagge di Tel Aviv sono gremite mentre il fragile cessate il fuoco tra Israele e Iran sembra reggere dopo aver vacillato inizialmente. Le famiglie si sono riversate sul lungomare di Giaffa per fare jogging lungo la costa sin dal primo mattino di sabato. Altri giocavano con i loro cani sul lungomare, dopo essere riusciti a malapena a portarli fuori qualche giorno fa, quando i missili iraniani hanno colpito le zone residenziali della città costiera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, la vita a Tel Aviv torna alla normalità: spiaggia affollata e jogging sul lungomare

In questa notizia si parla di: lungomare - israele - iran - aviv

Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele: “Dopo sarà conclusa la guerra”. Con un post sul suo social il presidente Usa comunica l’accordo tra i due paesi per la fine di quella che “verrà chiamata la guerra dei 12 giorni”. Si congratula con Tel Aviv e T Vai su Facebook

