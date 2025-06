Ispettore delle dogane licenziato per assenteismo la cassazione lo reintegra | Pedinava i contrabbandieri

Sentenza, ha stabilito che l’ispettore delle dogane licenziato per assenteismo deve essere reintegrato, poiché il suo allontanamento di tre giorni era motivato da esigenze di servizio e finalizzato a pedinare contrabbandieri di combustibile. La decisione sottolinea come l’instaurarsi di motivi urgenti di ufficio possa giustificare l’assenza senza autorizzazione, ribadendo l’importanza di interpretare correttamente le circostanze nel contesto lavorativo.

Si allontanò dal lavoro per tre giorni consecutivi ma lo fece per ragioni di servizio ovvero per pedinare in incognito dei contrabbandieri di combustibile: per questo, trattandosi di motivi urgenti di ufficio, poteva allontanarsi anche senza l'autorizzazione. La cassazione, con questa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: cassazione - contrabbandieri - ispettore - dogane

Cassazione avalla le dogane | Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.it - La Cassazione, con la sentenza in esame mette fine a un contenzioso, in una materia specialistica di competenza dell’Agenzia delle Dogane- Secondo diritto.it

Cassazione: stupro, 4 anni a ispettore - Quotidiano Nazionale - Confermata dalla Cassazione la condanna a quattro anni di reclusione per un ispettore di polizia che nel 2013 aveva violentato, ... Lo riporta quotidiano.net