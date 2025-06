Isola dei Famosi Jey Lillo in lacrime | La strada che ho fatto per essere qua è immensa

A pochi passi dalla grande finale de L'Isola dei Famosi, Jey Lillo si apre in un momento di profonda riflessione, tra lacrime e ricordi. La strada percorsa per arrivare fin qui è stata intensa e sorprendente, testimoniando il suo coraggio e determinazione. In questo speciale, il naufrago ci racconta le sfide affrontate e i sogni che custodisce ancora nel cuore, perché ogni passo lo ha reso più forte e consapevole.

A pochi giorni dalla finale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, il naufrago Jey Lillo ha deciso di prendersi un momento per fare un bilancio del suo breve, ma intenso, percorso in Honduras. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, Jey Lillo in lacrime: "La strada che ho fatto per essere qua è immensa"

"Ripensavo a tutta la strada che ho fatto per essere qua, è immensa, a tutti i sacrifici che ho fatto, le porte che ho sfondato, tutte le finestre che ho rotto per andare sempre avanti, mi hanno fatto commuovere e pensare tanto" ISOLA DEI FAMOSI - Jey Lillo si è la Vai su Facebook

