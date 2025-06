Isola dei Famosi 2025 | tensione alle stelle prima della finale ecco cosa succede

liti, alleanze incrinate e strategie nascoste, l’Isola dei Famosi 2025 si avvicina alla conclusione tra suspense e adrenalina. La tensione è alle stelle mentre i concorrenti si sfidano a colpi di provocazioni e astuzia, determinati a conquistare il titolo di campione. Chi riuscirà a mantenere la calma e chi cederà sotto la pressione? Tutti gli occhi sono puntati su di loro: l’ultima battaglia sta per essere combattuta.

I primi quattro finalisti hanno già staccato il biglietto per l'ultimo atto: Mario Adinolfi, Cristina Plevani, Loredana Cannata e Omar Fantini.