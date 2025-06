Iran migliaia ai funerali dei martiri della guerra Teheran minaccia | Trump ci rispetti o sveleremo le nostre capacità

In un clima di tensione crescente, l'Iran dà spettacolo con i funerali dei "martiri" della recente guerra con Israele, attirando migliaia di cittadini in un gesto collettivo di rispetto e resistenza. Mentre Teheran lancia minacce a Trump, chiedendo rispetto e avvertendo che potrebbero svelare le proprie capacità, la scena si fa sempre più infuocata. È il momento di capire cosa si nasconde dietro questa sfida aperta.

Mentre migliaia di persone partecipano alla celebrazione delle esequie dei "martiri" della guerra dei 12 giorni con Israele, il ministro degli Esteri iraniano, Araghchi, chiede al presidente degli Stati Uniti di usare toni più concilianti: “Buona volontà genera buona volontà”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, migliaia ai funerali dei “martiri” della guerra. Teheran minaccia: “Trump ci rispetti o sveleremo le nostre capacità”

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha annunciato "la fine della guerra di 12 giorni imposta" da Israele, in un messaggio scritto alla Nazione, pubblicato dall'agenzia Irna. "Dopo l'eroica resistenza della nostra grande Nazione, che sta scrivendo la stori

