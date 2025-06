Iran migliaia a Teheran per i funerali di 60 vittime degli attacchi israeliani

In un’atmosfera di profondo dolore e rabbia, migliaia di iraniani si sono radunati a Teheran per rendere omaggio ai loro eroi caduti durante il conflitto con Israele. Le esequie dei leader militari e degli scienziati nucleari assassinati si sono trasformate in un potente segno di unità e resistenza nazionale. La città si è fermata, mentre il lutto si intreccia con la determinazione di affrontare il futuro. Si...

Migliaia di persone in lutto hanno percorso le strade del centro di Teheran per i funerali del capo della Guardia Rivoluzionaria e di altri alti comandanti e scienziati nucleari uccisi durante una guerra di 12 giorni con Israele. Le bare del capo della Guardia, Gen. Hossein Salami, del capo del programma di missili balistici della Guardia, Gen. Amir Ali Hajizadeh e di altri sono state trasportate su camion lungo Azadi Street, nella capitale. Si tratta dei prim i funerali pubblici di alti comandanti dopo il cessate il fuoco e la televisione di Stato iraniana ha riferito che sono stati celebrati per 60 persone in totale, tra cui quattro donne e quattro bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, migliaia a Teheran per i funerali di 60 vittime degli attacchi israeliani

In questa notizia si parla di: funerali - migliaia - teheran - iran

