Iran la rivelazione degli Usa | sulla centrale di Isfahan nessuna superbomba è troppo profonda A Teheran in migliaia per i funerali dei generali | Morte a Israele

Emergono giorno dopo giorno le verità riguardo al bombardamento che gli americani hanno condotto su tre siti nucleari iraniani. Secondo quanto ha riferito la Cnn, la Air Force non avrebbe usato bombe cosiddette bunker buster per colpire la centrale di Isfahan. L'impianto, come ha spiegato il capo di stato maggiore congiunto Dan Caine, sarebbe infatti costruito troppo in profondità per dare a Washington l'assoluta certezza di aver colpito il bersaglio. Per questo gli Stati Uniti hanno optato per un bombardamento più tradizionale con missili Tomahawk senza appoggiarsi alle Massive Ordnance Penetrator (Mop).