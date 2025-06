Iran Israele USA e la guerra dei 12 giorni | scorte finite contro missili infiniti e il doppio standard che obnubila l’opinione pubblica occidentale

In un mondo dominato da interessi e doppio standard, la tensione tra Iran, Israele e USA esplode in una crisi senza precedenti. La guerra dei 12 giorni mette a nudo le fragilità di un equilibrio precario, dove scorte finite e missili inesistenti si scontrano con la pretesa di inviolabilità di alleanze strategiche. Ma fino a quando potrà l’Occidente ignorare i principi morali in nome degli interessi? La risposta potrebbe cambiare il destino globale.

L’Occidente collettivo ormai non giudica piĂą in base ai principi, ma in base agli interessi. E Israele, alleato d’acciaio dell’Occidente, può permettersi ogni cosa, anche il rischio di far precipitare il mondo nell’apocalisse della guerra atomica, sapendo che Washington correrĂ in soccorso Is. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iran, Israele, USA e la guerra dei 12 giorni: scorte finite contro missili infiniti e il doppio standard che obnubila l’opinione pubblica occidentale

