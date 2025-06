Iran in migliaia a Teheran per i funerali delle vittime della guerra con Israele

Teheran si è riempita di emozione e solidarietà, con migliaia di cittadini che hanno reso omaggio alle vittime della recente guerra con Israele. Le esequie pubbliche hanno visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui il comandante della Guardia Rivoluzionaria, Hossein Salami. Un momento di forte commozione e unità nazionale, che conclude una dolorosa pagina e apre a speranze di pace e ricostruzione.

A pochi giorni dal cessate il fuoco, Teheran ha reso omaggio alle vittime della guerra dei 12 giorni con Israele. Migliaia di cittadini hanno partecipato alle esequie pubbliche di alti ufficiali, tra cui il comandante della Guardia Rivoluzionaria, Hossein Salami, e il responsabile del programma missilistico, Amir Ali Hajizadeh. I feretri, trasportati su camion lungo Azadi Street, erano parte della cerimonia organizzata per commemorare 60 persone, tra cui quattro donne e altrettanti bambini, secondo quanto riportato dalla tv di Stato. Tra la folla è stato avvistato anche il presidente Masoud Pezeshkian, così come Esmail Qaani, comandante delle Forze Quds, che secondo alcune voci era stato dato per morto durante il raid israeliano del 13 giugno.

