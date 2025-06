Iran gli Usa non hanno usato le bombe anti-bunker su Isafahn

Nuovi dettagli emergono sulle recenti operazioni militari statunitensi contro le infrastrutture nucleari iraniane. Contrariamente alle aspettative, gli USA non hanno usato bombe anti-bunker su Isfahan, considerandole insufficienti per la profondità dell’obiettivo. Al loro posto, sono stati impiegati missili Tomahawk, ritenuti più efficaci in questa circostanza. Questa scelta strategica rivela le delicate sfide militari e le complesse decisioni che si celano dietro ogni intervento.

Nuovi dettagli emergono sulle recenti operazioni militari statunitensi contro le infrastrutture nucleari iraniane. Secondo quanto riportato dalla Cnn, l’aeronautica americana non ha impiegato le bombe anti-bunker per colpire l’impianto di Isfahan, in quanto situato troppo in profonditĂ per garantirne la distruzione completa. Il capo di stato maggiore congiunto Dan Caine ha confermato che sono stati utilizzati missili Tomahawk, giudicati piĂą idonei per l’operazione. A Isfahan, riferiscono fonti d’intelligence, l’Iran manterrebbe circa il 60 per cento delle sue riserve di uranio arricchito, rendendo il sito strategicamente cruciale per il programma atomico della Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Iran, gli Usa non hanno usato le bombe anti-bunker su Isafahn

