Iran funerali di Stato per 60 militari di alto rango uccisi da Israele nella guerra dei 12 giorni tra loro Mohammad Bagheri - VIDEO

Un doloroso tributo si abbatte sull’Iran: i funerali di stato per 60 militari di alto rango, tra cui figure chiave come Mohammad Bagheri e lo scienziato nucleare Mohammad Mehdi Tehranchi, segnano un momento di profonda perdita. In soli 12 giorni di conflitto con Israele, il bilancio delle vittime iraniane supera i 650 morti, evidenziando l’intensità e la gravità di questa escalation. La città di Teheran si prepara a ricordare i loro sacrifici, mentre le esplosioni di questa mattina aggiungono un’ulteriore nota di tensione all

Tra le vittime figurano Mohammad Bagheri, lo scienziato nucleare Mohammad Mehdi Tehranchi, e il comandante delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami; in 12 giorni di guerra Israele ha causato oltre 650 morti iraniani Questa mattina a Teheran, nonostante alcune fonti riportino esplosioni avv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iran, funerali di Stato per 60 militari di alto rango uccisi da Israele nella guerra dei 12 giorni, tra loro Mohammad Bagheri - VIDEO

In questa notizia si parla di: guerra - israele - giorni - iran

