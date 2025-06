Iran funerali di Stato per 60 martiri uccisi da Israele nella guerra dei 12 giorni tra loro Mohammad Bagheri presenti circa 8mila persone - VIDEO

A Teheran si sono svolti i solenni funerali di stato per i 60 martiri iraniani uccisi durante il conflitto dei dodici giorni con Israele, tra cui figure chiave come il generale Mohammad Bagheri, lo scienziato nucleare Mohammad Mehdi Tehranchi e il comandante delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami. Con circa 8.000 persone presenti, il paese piange le vittime di un conflitto che ha causato oltre 650 morti iraniani. Questa mattina, tra tensioni e notizie di esplosioni, l’atmosfera rimane carica di drammaticità e

Tra le vittime figurano Mohammad Bagheri, lo scienziato nucleare Mohammad Mehdi Tehranchi, e il comandante delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami; in 12 giorni di guerra Israele ha causato oltre 650 morti iraniani Questa mattina a Teheran, nonostante alcune fonti riportino esplosioni avv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iran, funerali di Stato per 60 "martiri" uccisi da Israele nella guerra dei 12 giorni, tra loro Mohammad Bagheri, presenti circa 8mila persone  - VIDEO

In questa notizia si parla di: mohammad - guerra - israele - giorni

Iran, funerali di Stato per 60 militari di alto rango uccisi da Israele nella guerra dei 12 giorni, tra loro Mohammad Bagheri - VIDEO - Un doloroso tributo si abbatte sull’Iran: i funerali di stato per 60 militari di alto rango, tra cui figure chiave come Mohammad Bagheri e lo scienziato nucleare Mohammad Mehdi Tehranchi, segnano un momento di profonda perdita.

IRAN: IN 12 GIORNI ARRESTATE 700 PERSONE PER PRESUNTI LEGAMI CON ISRAELE Durante la guerra di 12 giorni tra Teheran e Tel Aviv, l'Iran ha arrestato 700 persone accusate di avere legami con Israele. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana No Vai su Facebook

Teheran in lutto: funerali di Stato per le vittime della guerra dei 12 giorni; Mohammad Tolouei: «I missili non porteranno all'Iran la libertà » - L'intervista; Iran-Israele, chi sono gli alti ufficiali militari iraniani uccisi dagli attacchi israeliani.

Iran, funerali di Stato per 60 militari di alto rango uccisi da Israele nella guerra dei 12 giorni, tra loro Mohammad Bagheri - VIDEO - L'area colpita ospita un complesso militare e un sito missilistico oggetto di attacchi israeliani durante la guerra dei 12 giorni (lapresse. Riporta informazione.it

Iran, chi sono i generali e gli scienziati nucleari uccisi: Mohammad Bagheri era l'ufficiale militare di grado più alto - Israele ha colpito decine di obiettivi, tra cui impianti nucleari, siti militari e residenze private, in tutto l'Iran, uccidendo diversi comandanti militari di alto rango in quella che ... Come scrive msn.com