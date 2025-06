Iran funerali di Stato per 60 martiri uccisi da Israele nella guerra dei 12 giorni corteo di bare e folla di 10mila persone - VIDEO

Teheran si commuove profonde per i 60 martiri uccisi durante la recente escalation tra Iran e Israele, con un corteo di oltre 10.000 persone che rende omaggio ai caduti. Tra le vittime, figure di spicco come Mohammad Bagheri e Hossein Salami testimoniano il peso di un conflitto che in appena 12 giorni ha mietuto più di 650 vittime iraniane. Mentre si susseguono esplosioni e tensioni, il paese si prepara a onorare il sacrificio di chi ha dato tutto per la propria nazione.

Tra le vittime figurano Mohammad Bagheri, lo scienziato nucleare Mohammad Mehdi Tehranchi, e il comandante delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami; in 12 giorni di guerra Israele ha causato oltre 650 morti iraniani Questa mattina a Teheran, nonostante alcune fonti riportino esplosioni avv.

