Iran folla a Teheran per i funerali di Stato di 60 vittime dei raid di Israele Trump | 30 mld per il loro nucleare? Bufala

In un turbine di notizie e smentite, il mondo assiste a scene drammatiche in Iran, con folla a Teheran per i funerali di stato delle vittime dei raid israeliani, mentre Donald Trump smentisce categoricamente le voci di un presunto piano da 30 miliardi di dollari per il nucleare civile iraniano. Ma cosa c’è di vero in queste affermazioni? Scopriamolo insieme, perché in un’epoca di fake news, la verità merita sempre di essere cercata.

“Solo un’altra bufala”. Donald Trump smentisce le notizie diffuse da alcuni media, tra cui la Cnn, secondo cui l’amministrazione americana avrebbe discusso la possibilità di aiutare l’Iran ad accedere a 30 miliardi di dollari per costruire un programma nucleare per la produzione di energia civile. “Chi tra i Fake News Media è il farabutto che dice che ‘il Presidente Trump vuole dare all’Iran 30 miliardi di dollari per costruire strutture nucleari non militari?’. Mai sentito parlare di questa idea ridicola. È solo un’altra bufala – scrive il capo della Casa Bianca sul social Truth -. Questa gente è malata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, folla a Teheran per i funerali di Stato di 60 vittime dei raid di Israele. Trump: “30 mld per il loro nucleare? Bufala”

In questa notizia si parla di: trump - iran - folla - teheran

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Il presidente Trump nel discorso alla Nazione a seguito dei bombardamenti in Iran ha sottolineato il suo obiettivo che è quello di negoziare con Teheran e porre fine alla guerra. Nel messaggio però il tono di Trump è stato perentorio. Non ha fissato un limite te Vai su Facebook

Iran, le news sulla guerra. Folla a Teheran per i funerali di stato di 60 vittime dei raid di Idf; Iran, folla a Teheran per i funerali dei martiri della guerra con Israele | Trump annuncia un cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana; Teheran, migliaia ai funerali 60 vittime attacchi Idf. Media, esplosioni e contraerea in azione - Il comandante delle forze Quds Qaani in corteo in Iran.

Guerra Israele-Iran in diretta: esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea. Folla ai funerali di militari e scienziati uccisi nei raid - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel giorno 16esimo di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 28 giugno 2025 ... Segnala fanpage.it

Esplosioni a Teheran, attivata contraerea per un missile dallo Yemen. Folla ai funerali di Stato per le vittime della "guerra dei 12 giorni" - Nel frattempo, nella capitale iraniana sono in corso i funerali di Stato per circa 60 persone, tra cui comandanti militari e scienziati nucleari, ... Da affaritaliani.it