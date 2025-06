Iran folla a Teheran per funerali vittime di alto rango dei raid Idf

A Teheran, un'ondata di emozione e solidarietà ha invaso le strade durante i funerali di Stato delle vittime dei recenti raid israeliani. Militari di alto rango e scienziati nucleari sono stati onorati in un momento di profonda commozione nazionale. Le immagini delle bare avvolte nella bandiera iraniana riflettono l'intensità di un momento storico cruciale, mentre la cerimonia si svolge con un senso di unità e determinazione. La cerimonia è iniziata...

Una folla è scesa in strada a Teheran per i funerali di Stato di una sessantina tra militari di alto rango e scienziati nucleari uccisi nella guerra di 12 giorni con Israele. I media iraniani hanno mostrato le immagini delle bare delle vittime avvolte nella bandiera dell'Iran, ciascuna con la foto del defunto, allineate su rimorchi di tir circondati da centinaia di persone. La cerimonia è iniziata.

