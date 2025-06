Iran esplosioni e contraerea a Teheran Cosa sta succedendo a Fordow

Le recenti esplosioni e le intense attività di contraerea a Teheran stanno scuotendo l'intera regione, sollevando interrogativi sulla stabilità di Fordow, il noto complesso nucleare iraniano. Testimoni oculari riferiscono di forti boati e di un coinvolgimento militare in atto nella zona, già colpita da attacchi israeliani in passato. Quali sono le implicazioni di questi eventi e cosa ci riserva il futuro per l'area?

Esplosioni sono state udite a Eslamshahr, nella parte occidentale di Teheran, dove è entrata in azione la contraerea. Lo riferisce Iran International citando post di testimoni oculari sui social media. L'area ospita un complesso militare e un sito missilistico oggetto di attacchi israeliani durante la guerra dei 12 giorni, sempre a quanto riferito da Iran International. Su X la stessa fonte ha pubblicato alcune immagini satellitari catturate da Maxar che sembrano mostrare macchinari per scavi e movimento terra al lavoro ieri nel sito nucleare iraniano di Fordow bombardato dagli Stati Uniti. Secondo il canale israeliano Channel 12, le immagini potrebbero mostrare tentativi di estrarre uranio per uso militare di cui finora non si è avuta traccia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, esplosioni e contraerea a Teheran. "Cosa sta succedendo a Fordow"

In questa notizia si parla di: iran - esplosioni - contraerea - teheran

Vertice di Ginevra: tre ore, zero progressi. L’Europa tratta con l’Iran | ?Convoglio italiano lascia l'Iran. Nuove esplosioni a Tel Aviv - In un quadro di tensioni crescenti, il vertice di Ginevra si conclude senza progressi e con l’Europa che tenta di negoziare con l’Iran, mentre il convoglio italiano lascia l’Iran.

#IranIsraelConflict Dopo la guerra di 12 giorni e l'annuncio della tregua, esplosioni a Eslamshahr, provincia di Teheran: attivata la contraerea (fonte Iran International). Nel video il post del ministro degli Esteri iraniano #Araghchi: "Se Trump vuole accordo, m Vai su X

"La guerra tra Israele e Iran durerà al massimo due settimane: Teheran non ha la forza per reggere." Hilal Khashan, politologo dell’American University di Beirut, a Huffpost: “L’Iran colpisce con cautela per evitare l’escalation. Nessuno lo seguirà in guerra. D Vai su Facebook

Teheran, migliaia ai funerali 60 vittime attacchi Idf. Media, esplosioni e contraerea in azione - Corteo funebre nella capitale Teheran, il 28_06_25; Media, esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea; Guerra Iran Israele, esplosioni nella notte a Teheran: attivata contraerea. LIVE.

Guerra Israele-Iran in diretta: esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea. Folla ai funerali di militari e scienziati uccisi nei raid - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel giorno 16esimo di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 28 giugno 2025 ... Come scrive fanpage.it

Esplosioni nella periferia di Teheran, in azione la contraerea iraniana - Esplosioni sono state udite a Eslamshahr, nella parte occidentale di Teheran, dove è entrata in azione la contraerea. Da msn.com