Iran Cnn | Usa non hanno impiegato bombe anti-bunker per profondità sito Isfahan

Le tensioni tra Iran e USA continuano a scuotere la regione, con recenti raid che evitano l’uso di bombe bunker buster a Isfahan, a causa della profondità del sito. Questa scelta strategica riflette la complessità e i rischi di operazioni militari in aree altamente difese. La situazione rimane incerta, mentre il mondo segue con attenzione gli sviluppi di questa delicata crisi geopolitica.

(Adnkronos) – Le forze Usa non hanno impiegato le bombe bunker buster per colpire uno dei più grandi siti del controverso programma nucleare dell'Iran, durante i raid dello scorso fine settimana, perché la struttura si trova a un livello di profondità tale che le munizioni avrebbero probabilmente potuto rivelarsi inefficaci.

Cnn: "Secondo l'intelligence Usa l'Iran avrebbe impiegato almeno tre anni per produrre un'arma nucleare" - Secondo la recente valutazione dell'intelligence USA, l'Iran avrebbe impiegato almeno tre anni per sviluppare un'arma nucleare, ma non sarebbe attualmente impegnato nella costruzione di un ordigno.

