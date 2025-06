Iran capo di Stato maggiore Usa Caine su attacco a centrale nucleare Isfahan | Non abbiamo utilizzato bombe bunker buster troppo profondo

Il mondo osserva attentamente le mosse strategiche degli Stati Uniti in Iran, dove il capo di Stato maggiore Dan Caine ha rivelato dettagli sorprendenti sull’attacco a Isfahan. Contrariamente ad altri siti nucleari come Fordow e Natanz, colpiti con bombe bunker buster, il sito di Isfahan è stato bersaglio esclusivamente di missili Tomahawk, un’azione mirata e meno invasiva. Cosa significa questa scelta per il futuro delle relazioni internazionali? Rimaniamo sintonizzati.

A differenza di altri siti nucleare iraniani, come Fordow e Natanz colpiti da bombe bunker buster, il sito di Isfahan è stato preso di mira solo da missili Tomahawk Il capo di Stato maggiore statunitense Dan Caine ha spiegato, durante un briefing riservato al Congresso, perché l'esercito amer.

Iran, attacco Usa a centrale nucleare Fordow un piano di oltre 15 anni, capo di stato maggiore Caine: "Agenti lo sognavano pure di notte"

Il capo di stato maggiore Usa, Dan Caine, ha affermato che quello dei bombardieri è stato il volo più lungo dal 2001

Chi è Dan Caine, il generale fedelissimo di Trump; Il presidente dello Stato Maggiore congiunto degli Stati Uniti: abbiamo schierato bombardieri sul Pacifico per ingannare l'Iran; Dan Caine, ucciderò per lei: il generale pronto a tutto per Trump

Trump silura il capo di Stato maggiore Usa, nomina Caine - Il presidente ringrazia il generale Charles 'CQ' Brown per "i suoi 40 anni di servizio" e nomina Dan 'Razin

Trump silura il capo di Stato maggiore Usa, nomina Caine - Il presidente ringrazia il generale Charles 'CQ' Brown per "i suoi 40 anni di