Iran blocca l’Aiea il direttore Grossi bandito dai siti nucleari

L’Iran mette in atto una mossa decisiva, bloccando l’accesso dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) ai siti nucleari e bandendo il direttore Rafael Grossi. Una decisione che scuote il panorama internazionale, alimentando tensioni e sollevando interrogativi sul futuro dei controlli nucleari in regione. Quali saranno le conseguenze di questa rottura diplomatica? È solo l’inizio di un nuovo capitolo di instabilità?

Rafael Grossi? L'Iran dice basta al direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Aiea, dice no ai controlli nei siti nucleari e dice niente sorveglianza delle strutture. Il vicepresidente del parlamento iraniano, Hamid Reza Haji Babaei, è stato chiaro e conciso, e citato dall'agenzia Mehr, spiega che la decisione sorge in seguito alle continue critiche.

Iran: sì ad ispettori Aiea in caso di accordo con Usa - L'Iran si mostra disposto a consentire l'accesso agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ai suoi impianti nucleari, ma solo a condizione di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti.

