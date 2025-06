Iran | a Teheran funerali di Stato nella notte nuove esplosioni

In un contesto di crescente tensione, Teheran si prepara a commemorare i caduti con funerali di Stato, mentre il cielo notturno è scosso da nuove esplosioni. Mentre in Palestina si piangono le vittime della guerra dei “12 giorni”, Gaza e Israele vivono momenti di crisi e allarmi roventi. La regione si trova sull’orlo di un ulteriore aggravarsi del conflitto, alimentando un clima di instabilità che preoccupa l’intera comunità internazionale.

Mentre nel Paese si commemorano i caduti della guerra dei “12 giorni” a Gaza continua la devastazione e in Israele risuonano gli allarmi antiaereo per un attacco dallo Yemen L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Iran: a Teheran funerali di Stato, nella notte nuove esplosioni

In questa notizia si parla di: iran - teheran - funerali - stato

Iran: Trump, se Teheran rifiuta offerta pace ci sarà massima pressione - In un discorso a Riyad, Donald Trump ha avvertito l'Iran che, se rifiuterà l'offerta di pace degli Stati Uniti, affronterà una massima pressione.

Meloni: «Teheran ha violato la tregua, possibili divisioni interne in Iran» Vai su Facebook

Teheran, migliaia ai funerali 60 vittime attacchi Idf. Media, esplosioni e contraerea in azione - Corteo funebre nella capitale Teheran, il 28_06_25; Iran, folla a Teheran per i funerali dei martiri della guerra con Israele | Trump annuncia un cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana; Iran, le news sulla guerra. Iran minaccia: “Trump ci rispetti o sveleremo le nostre capacità”. Esplosioni intorno a Teheran, attivate difese aeree.

Guerra Israele-Iran in diretta: esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea. Folla ai funerali di militari e scienziati uccisi nei raid - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel giorno 16esimo di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 28 giugno 2025 ... Da fanpage.it

Iran celebra funerali di Stato per 60 vittime di guerra - L'Iran celebra questa mattina a Teheran, dove non si hanno ancora notizie certe su alcune esplosioni udite all'alba, i funerali di Stato per circa 60 persone, inclusi scienziati nucl ... Secondo ansa.it