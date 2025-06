Ipercosmi La personale di Valente Taddei

Scopri "Ipercosmi", la personale di Valente Taddei, un viaggio tra ironia e paradosso attraverso dipinti a olio e china che ritraggono un protagonista minuscolo, simbolo della condizione umana. Un’esplorazione tra sogno e realtà , in bilico tra introspezione e narrazione visiva. La mostra, inaugurata ieri allo Spazio 165 e aperta fino al 20 luglio, ti invita a riflettere sui piccoli grandi temi della nostra esistenza. Ti aspetta per un’esperienza unica da non perdere.

Un individuo, piccolo, quasi minuscolo, in situazioni in bilico, costanti, tra ironia e paradosso. È il protagonista, metafora della condizione umana, dei dipinti, a olio e a china su carta, dal taglio narrativo, di Valente Taddei, e della sua mostra, inaugurata ieri allo Spazio 165 e aperta fino al 20 luglio dalle 21 alle 23.30, “Ipercosmi“, organizzata dalla galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio in collaborazione con il Comune di Camaiore. Una personale, corredata da un catalogo con testo introduttivo di Ernesto Franco, che sdrammatizza, con sottile ironia, il senso di vuoto e di caducitĂ che l’uomo può provare dinanzi al proprio destino: uno sguardo, profondo e insieme sarcastico, caratteristico del pittore che, con stile minimalista, racconta le potenzialitĂ , dell’uomo e dell’arte, la determinazione, il coraggio e la complessitĂ che costituisce e forma l’individuo. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - "Ipercosmi". La personale di Valente Taddei

IPERCOSMI – Mostra personale di Valente Taddei Inaugurazione venerdì 27 giugno 2025 alle 18.30 Spazio 165, via Vittorio Emanuele – Camaiore (LU) In esposizione dipinti a olio e china su carta: visioni ironiche e surreali, con l'inconfondibile minu Vai su Facebook

