Iori al Cittadella Gorgone verso la Triestina

Il countdown verso il nuovo campionato di Serie C è ufficialmente iniziato: le squadre iniziano a muoversi, preparandosi ad una stagione ricca di sfide e sorprese. Tra novità e conferme, il Latina si rafforza con l’ingaggio di Luigi Condò, un professionista dall’esperienza consolidata. Mentre i motori si accendono, il mercato estivo promette di portare emozioni e colpi di scena: il futuro è tutto da scrivere, e la strada verso la nuova stagione è ormai aperta.

Le squadre partecipanti al prossimo campionato di serie C iniziano ufficialmente a scaldare i motori in vista dell’arrivo del mese di luglio che aprirà la sessione estiva di mercato e l’inizio della nuova stagione. Il Latina dopo la separazione con il direttore sportivo Matteo Patti, pronto ad intraprendere l’avventura con l’Ascoli, ha annunciato l’accordo trovato con Luigi Condò. Quest’ultimo nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di vertice in club come Vibonese, Cosenza e più recentemente Avellino. Il ds si è legato con i laziali con un contratto di durata biennale. Il Cittadella invece che, salvo sorprese, potrebbe essere inserito nel girone del Picchio si prepara a formalizzare dal primo luglio il vincolo contrattuale con il tecnico Manuel Iori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Iori al Cittadella,. Gorgone verso la Triestina

