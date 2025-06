Inzaghi l’ex allenatore dell’Inter vuole Brozovic all’Al-Hilal | i due ex nerazzurri si riuniscono?

Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Al-Hilal, ha messo nel mirino il ritorno di Marcelo Brozovic, ex stella dell’Inter. Le loro strade si potrebbero nuovamente incrociare in Arabia Saudita, dove il tecnico spinge con forza per rinforzare il centrocampo con il suo ex pupillo. L’interesse di Inzaghi potrebbe portare a un emozionante reunion tra i due, aprendo nuovi scenari nel panorama calcistico internazionale. La questione è ancora aperta e tutto può succedere.

Inzaghi, il tecnico dell’Al-Hilal spinge per avere Brozovic: i due ex Inter si riuniscono in Arabia?. Le strade di Simone Inzaghi e Marcelo Brozovic potrebbero incrociarsi nuovamente in Arabia Saudita. Il nuovo allenatore dell’ Al-Hilal ha un forte interesse nel riavere a disposizione il centrocampista croato, che è stato inserito tra le sue priorità tecniche per il nuovo progetto, grazie alla sua vasta esperienza e al ruolo chiave che ricopre a centrocampo. D’altra parte, Brozovic, approdato all’Al-Nassr nell’estate del 2023 dall’ Inter, ha manifestato chiaramente l’intenzione di lasciare il club durante questa sessione estiva di calciomercato, comunicando alla dirigenza dell’Al-Nassr il desiderio di intraprendere una nuova avventura con l’Al-Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi, l’ex allenatore dell’Inter vuole Brozovic all’Al-Hilal: i due ex nerazzurri si riuniscono?

