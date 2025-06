Investito da un' auto a mezzanotte | 27enne gravissimo in elisoccorso al Maggiore

Tragedia a Sabbione: un giovane di 27 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto nella notte tra giovedì e venerdì. Trasportato d'urgenza in elisoccorso al reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, le sue condizioni sono critiche. La vicenda ha scosso la comunità, che si chiede quali siano le cause di questo incidente. Mentre le indagini sono in corso, la speranza resta rivolta alla sua pronta ripresa.

Si trova ricoverato in gravissime condizioni di salute nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma il giovane di 27 anni, investito da un'auto verso la mezzanotte di giovedì 26 giugno in via Anna Frank a Sabbione, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo è stato trasportato con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

L'incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte in via Anna Frank. Sul posto ambulanza e automedica del 118 oltre all'elisoccorso Vai su Facebook

