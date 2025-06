Investita da un' auto nei pressi della stazione ferroviaria | muore una donna

Una tragica notte ad Ostuni: una donna di 36 anni perde la vita dopo essere stata investita da un'auto nei pressi della stazione ferroviaria. L'incidente, avvenuto alle prime ore del mattino, scuote la comunità locale e solleva interrogativi sulla dinamica dell’accaduto. Mentre le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda, resta il dolore per una vita spezzata troppo presto.

OSTUNI – L'impatto con l'auto è stato fatale. Una 36enne originaria della provincia di Bari è morta dopo essere stata investita da un'auto, nei pressi della stazione ferroviaria di Ostuni. È accaduto intorno alle ore 3.30 di oggi (sabato 28 giugno). La dinamica dei fatti è in fase di accertamento.

