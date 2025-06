Intesa tra maggioranza e opposizione in Comune | nasce la commissione speciale per l' alluvione

Dopo anni di polemiche e tensioni, maggioranza e opposizione nel comune trovano un punto d’accordo per affrontare insieme l’emergenza alluvionale. Nasce la commissione speciale dedicata alla gestione dei rischi, simbolo di un passo concreto verso unità e soluzioni condivise. Un risultato che promette di segnare una svolta nella collaborazione tra le parti, puntando a proteggere il territorio e i cittadini. La strada verso un futuro più sicuro è finalmente aperta.

Dopo due anni di polemiche, tensioni, accuse reciproche e scontri anche infuocati sull'alluvione, a otto mesi dall’ultima inondazione la maggioranza e l’opposizione in Consiglio comunale hanno deciso di sotterrare l’ascia da guerra e formare una commissione speciale sulla gestione dei rischi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: maggioranza - opposizione - commissione - speciale

Consiglio, la maggioranza non affronta la mozione sul disagio giovanile e l'opposizione abbandona l'Aula - Il Consiglio comunale si è trovato in una situazione tesa, con la maggioranza che ha scelto di non affrontare la mozione sul disagio giovanile.

Translate postIn Commissione Affari Costituzionali del Senato non passa l’emendamento leghista per introdurre il terzo mandato dei governatori: Forza Italia fa muro con l’opposizione, si spacca la maggioranza Vai su X

COMUNICATO STAMPA Trento, 24 Giugno 2025 – L'opposizione in Consiglio Comunale denuncia una situazione che ritiene imbarazzante riguardo l'interpretazione del regolamento sui tempi di intervento, una polemica esplosa in commissione capigruppo c Vai su Facebook

Alluvione, patto bipartisan: nasce in Comune a Bologna la commissione speciale sul rischio idrogeologico; Istituzione Commissione speciale gestione dei rischi idraulici e idrogeologici; ‘Commissione speciale sull’attuazione del Pnrr, missione salute’.

Commissione Speciale Permanente sull'Emergenza Alluvione a Forlì, Maggioranza e Opposizione Condividono - Il Resto del Carlino - Cronaca Commissione Speciale Permanente sull'Emergenza Alluvione a Forlì, Maggioranza e Opposizione Condividono. Secondo ilrestodelcarlino.it

Sanità, la mossa della maggioranza . Nasce la ‘Commissione speciale’. Sarà composta da 8 consiglieri regionali - Sarà composta da 8 consiglieri regionali. Lo riporta lanazione.it