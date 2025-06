Intervista a stefania capobianco | rallentare nell’era della corsa continua

Intervista a Stefania Capobianco: rallentare nell'era della corsa continua. La nuova frontiera della televisione italiana si arricchisce di un progetto affascinante che unisce il piacere del viaggio alla riscoperta delle tradizioni locali. Stefania, professionista versatile e stimata nel settore cinematografico e giornalistico, torna con un format originale dedicato ai treni storici e alle meraviglie dell’Italia. La trasmissione, intitolata ...

Il panorama della televisione italiana si arricchisce di un progetto che unisce il fascino del viaggio alla valorizzazione delle tradizioni locali. Stefania Capobianco, professionista poliedrica e riconosciuta nel settore cinematografico e giornalistico, torna in prima linea con un format originale dedicato ai treni storici e alle meraviglie dell'Italia. La trasmissione, intitolata Signori si parte – Treni storici in giro per l'Italia, propone un percorso on the road attraverso paesaggi variegati e territori poco conosciuti, offrendo agli spettatori una prospettiva diversa sul patrimonio nazionale.

Signori si Parte su La7, intervista a Stefania Capobianco: Invito a rallentare in un'era in cui andiamo sempre di corsa.

