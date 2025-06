Intervista a Brian Chesky il fondatore di Airbnb | E ora cambio tutto

intervista a Brian Chesky, il visionario fondatore di Airbnb, che ora decide di cambiare tutto. Dopo aver rivoluzionato il settore dell'ospitalità e conquistato oltre 2 miliardi di ospiti, Chesky si prepara a ridefinire il concetto di viaggio, aprendo nuovi orizzonti per questa piattaforma iconica. È un momento di grande trasformazione che promette di lasciare un’impronta duratura nel mondo del turismo e oltre. Scopriamo insieme cosa ha in serbo per il futuro di Airbnb.

Airbnb è come la Nutella: è il sinonimo automatico di una categoria, l’emblema non della crema spalmabile ma dell’affitto breve. Ha trasformato il turismo invadendo il vocabolario: dire «vado in un Airbnb» appartiene ormai al linguaggio comune. È il marchio che identifica il prodotto. Oggi, dopo aver reso accessibili le case degli altri, superati i 2 miliardi di ospiti, il suo fondatore Brian Chesky ha deciso di allargare il campo. Di arricchire la piattaforma con i servizi e le esperienze: chef, massaggi, parrucchieri e personal trainer a domicilio, tour guidati nelle città, avventure nella natura, variazioni plurime sul tema del fare oltre lo stare. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Intervista a Brian Chesky, il fondatore di Airbnb: «E ora cambio tutto»

In questa notizia si parla di: airbnb - brian - chesky - fondatore

Brian Chesky: «Il futuro di Airbnb? È il mondo reale» - In occasione della presentazione delle 26 esperienze di Airbnb con i campioni olimpici per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, il CEO Brian Chesky ha condiviso la sua visione sul futuro della piattaforma.

Intervista a Brian Chesky, il fondatore di Airbnb: «E ora cambio tutto»; Brian Chesky e il nuovo Airbnb: “Ecco perché abbiamo deciso di cambiare tutto”; «Olimpiadi da vivere, non da guardare». Brian Chesky, CEO di Airbnb, lancia le esperienze con gli atleti di Milano-Cortina 2026.

Brian Chesky, intervista al fondatore di Airbnb: «Affitto ancora la mia camera a San Francisco. E la sharing economy non è morta» - Corriere della Sera - Brian Chesky, intervista al fondatore di Airbnb: «Affitto ancora la mia camera a San Francisco. Secondo corriere.it

Brian Chesky, co-fondatore di Airbnb, ospite all'Italian Tech Week: dialogherà con John Elkann - Alcuni tra i più importanti imprenditori a livello mondiale e tutti i protagonisti dell ... Da calcioefinanza.it