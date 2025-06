Intervento sulla condotta Fabbri | Necessario interrompere il servizio idrico

In un gesto tempestivo e deciso, Hera ha messo in campo tutte le risorse necessarie per riparare la perdita e minimizzare i disagi ai cittadini di viale Cavour. L'intervento sulla condotta Fabbri, infatti, ha richiesto l'interruzione temporanea del servizio idrico, fondamentale per garantire la sicurezza e il ripristino rapido della situazione. La priorità è sempre la tutela della comunità , e Hera lavora con impegno per risolvere ogni emergenza nel minor tempo possibile.

L'importante perdita d'acqua in viale Cavour, dovuta alla rottura di una tubazione, ha reso necessario un intervento urgente, avviato già dalla serata di venerdì 27 giugno sulla condotta idrica. Hera è intervenuta subito con due mezzi autospurghi, tre squadre operative e quattro operatori, e ha. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: intervento - condotta - necessario - fabbri

«Dopo 5 ore di intervento in cui la vita del paziente era a rischio, può capitare di essere stressati. Ma anche un piccolo errore può compromettere tutto» Vai su Facebook

Inter-Roma, la moviola - Prestazione di Fabbri più brutta dell'Inter: metro schizofrenico e rigore negato a Bisseck; Solighetto, nuova fognatura ai piedi delle colline Unesco; Bologna, riparazione acquedotto: rubinetti a secco in undici comuni.

Intervento alla tiroide: quando è necessario? - fem - alfemminile - La tiroidectomia, ovvero l'asportazione della ghiandola tiroidea, è un intervento chirurgico molto diffuso in Italia: sono diverse, infatti, le condizioni cliniche per cui, ove la terapia ... Segnala alfemminile.com

Omissione di un intervento chirurgico necessario:responsabilità nosocomio - Diritto.it - Home > Focus > L’omissione di un intervento chirurgico necessario per eliminare le conseguenze lesive di un sinistro determina responsabilità a carico della struttura sanitaria. Da diritto.it