Intervenire su tariffe di luce e gas per i contribuenti | l’allarme dell’imprenditore Allocchio

L’imprenditore Enrico Allocchio, fondatore di Voltis Group, lancia un forte allarme: il 2025 si preannuncia come un anno di rincari significativi per luce e gas. Secondo stime di Facile.it e Segugio.it, le famiglie potrebbero affrontare aumenti fino a 350 euro all’anno. È urgente intervenire per tutelare i contribuenti e contenere questi rincari, evitando che il peso delle bollette ricada sulle spalle di chi già fatica a far quadrare i conti.

Enrico Allocchio ha fondato Voltis Group – che si occupa di Gas ed Energia. Il 2025 si preannuncia un anno di ulteriori rincari per le bollette di luce e gas. Secondo una stima di Facile.it, una famiglia tipo con contratto di fornitura a prezzo indicizzato nel mercato libero si troverà a fronteggiare un aumento di circa 350 euro durante l’anno in corso. L’allarme arriva anche dall’Osservatorio Energia di Segugio.it, che – come dice SKytg24.it – “ha messo a confronto i dati dei primi due mesi del 2025 con il 2024, mettendo in evidenza l’impatto sulle bollette. In questo periodo temporale si è registrata una sostanziale crescita del costo all’ingrosso dell’energia, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas naturale: rincari che si sono di conseguenza riversati anche sulle bollette dei consumatori”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Intervenire su tariffe di luce e gas per i contribuenti”: l’allarme dell’imprenditore Allocchio

In questa notizia si parla di: luce - allarme - allocchio - intervenire

Ponte sullo Stretto, il Pd: "Dopo l’allarme Anac si faccia piena luce" - Il Ponte sullo Stretto di Messina, un progetto che da anni divide politica e opinione pubblica, torna sotto i riflettori con l’ennesimo allarme dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

«Centinaia di migliaia di interventi agli occhi saltati, situazione critica», l'allarme dell'oculista Mele.

“Intervenire su tariffe di luce e gas per i contribuenti”: l’allarme dell’imprenditore Allocchio - it, una famiglia tipo con contratto di fornitura a prezzo indicizzato nel mercato libero ... Secondo 361magazine.com