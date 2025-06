Inter Stramaccioni esalta Pio Esposito | Mi ricorda il primo Toni

L’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, ha recentemente espresso grande ammirazione per Pio Esposito, paragonandolo addirittura al giovane Toni. Durante un’intervista a gazzetta.it, Stramaccioni ha sottolineato come l’ultima prestazione di Esposito contro il River Plate abbia lasciato tutti senza parole. Un talento destinato a fare la storia: scopriamo insieme cosa rende questo giovane così speciale e perché il suo futuro promette grandi traguardi.

Andrea Stramaccioni, intervistato da gazzetta.it, ha parlato del passaggio di turno dell' Inter nel Mondiale per Club, di Chivu e soprattutto di Pio Esposito. L' ex allenatore nerazzurro è rimasto stregato dalla prestazione dell' ormai ex Spezia contro il River Plate, esaltandolo anche durante la telecronaca effettuata ai

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

