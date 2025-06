Inter ripresa a Charlotte | Chivu ne monitora due con attenzione

L’Inter riprende il lavoro a Charlotte, con Chivu che monitora con attenzione i progressi di Thuram e Frattesi. Dopo un giorno di riposo, i nerazzurri si preparano alla sfida decisiva contro la Fluminense, in un ottavo di finale del Mondiale per Club che promette emozioni e tensione. La formazione italiana si impegna a dare il massimo per continuare il cammino verso il titolo internazionale, in una partita senza appello.

L’Inter torna a correre per iniziare a preparare la sfida contro i brasiliani. Nel frattempo Chivu segue con attenzione il recupero di Marcus Thuram e Davide Frattesi. ALLENAMENTO – Dopo un giorno di riposo, l’Inter torna in campo oggi alle 17 italiane (11 locali) a Charlotte per preparare l’ottavo di finale del Mondiale per Club contro la Fluminense. Una gara secca, senza appello, in cui i nerazzurri dovranno dare il massimo per continuare il percorso nel torneo. Il tecnico Cristian Chivu osserverà da vicino le condizioni di Marcus Thuram e Davide Frattesi. I due, pur approfittando del day off, si sono allenati individualmente e potrebbero rientrare almeno tra i convocati. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, ripresa a Charlotte: Chivu ne monitora due con attenzione

