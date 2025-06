Inter niente Hojlund | nuovo innesto dal Paraguay per 30mln

L’Inter, sempre attenta a rafforzare il suo attacco, sta valutando un nuovo innesto dal Paraguay, con un investimento di circa 30 milioni di euro. Dopo aver considerato Hojlund, i nerazzurri sembrano puntare su un nome emergente e promettente. Le ultime notizie svelano una fase intensa tra campo e mercato, con il club pronto a sorprendere i propri tifosi. Ma chi è il giovane talento paraguayano che potrebbe fare il grande salto in Italia? Scopriamolo insieme.

L’Inter è pronto ad abbandonare la pista Hojlund ed a fiondarsi su un altro attaccante. Attenzione a questo nome che arriva dal Paraguay e che ha un costo che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. Per i nerazzurri sono ore frenetiche tra campo e calciomercato. La squadra, infatti, come è noto, ha bisogno di rinforzi, seguendo ovviamente tutte le indicazioni di Cristian Chivu da una parte e le esigenze, invece, indicate dalla proprietà. Vale a dire il fondo Oaktree. Che vuole una netta inversione di tendenza rispetto al passato, dal momento che non si cercheranno più profili esperti da prendere a basso costo, con ingaggi importanti, quanto dei giovani da far crescere e da valorizzare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, niente Hojlund: nuovo innesto dal Paraguay per 30mln

In questa notizia si parla di: inter - hojlund - paraguay - niente

CM.com – Inter, Taremi fuori dai piani: intermediari al lavoro, spunta l’ipotesi Fulham. E si lavora sull’alternativa a Hojlund | Primapagina - L’estate di calciomercato si infiamma: secondo Calciomercato.com, l’Inter avrebbe messo da parte Taremi, aprendo la porta a nuove opzioni.

Pio Esposito si prende l’Inter: niente prestito, sarà il cambio della Thula ? A Seattle intanto Pio s’è divorato il River Plate: i difensori di Gallardo non l’hanno mai capito. Anticipato. Frenato. Magari alla Fifa riusciranno finalmente pure nell’impresa di abbina Vai su Facebook

Inter, niente Hojlund: nuovo innesto dal Paraguay per 30mln; Hojlund Inter la rivelazione di Fabrizio Romano | In queste settimane i nerazzurri hanno preso informazioni per capire i costi e la fattibilità dell’operazione.

Hojlund all’Inter, c’è la risposta del Manchester United: il punto sulla trattativa - Prosegue la trattativa tra Inter e Manchester United per portare Rasmus Hojlund in nerazzurro. spaziointer.it scrive

Inter, stop Hojlund: si cerca un ruolo diverso. Cade uno dei paletti mercato fissati da Oaktree - Bonny arriverà, ma la probabile permanenza di Esposito fa cambiare le strategie di mercato per il reparto offensivo di Chivu ... Lo riporta fcinter1908.it