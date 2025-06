Inter mercato in entrata ancora aperto Dopo Bonny una priorità chiara

L’Inter è ormai vicina a ufficializzare l’acquisto di Ange-Yoan Bonny dal Parma, con le trattative in fase di definizione. Tuttavia, il mercato rimane aperto, puntando ancora a un obiettivo prioritario per rafforzare l’attacco. Con una rosa quasi completa, i nerazzurri guardano avanti: nei prossimi giorni ci aspettano altre novità che potrebbero fare la differenza nella corsa allo scudetto.

L'Inter sta chiudendo l'acquisto di Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma. Ma il mercato rimane aperto, con un obiettivo prioritario. ATTACCO QUASI COMPLETO – Nei prossimi giorni Ange-Yoan Bonny dovrebbe diventare definitivamente un giocatore dell'Inter. La trattativa col Parma e col giocatore è in fase di chiusura, mancano giusto gli ultimi dettagli prima di vedere l'attaccante 2003 in maglia nerazzurra. Dopodiché, complici le ottime prestazioni di Pio Esposito al Mondiale per Club, il reparto offensivo dell'Inter si potrà considerare completo. A differenza della rosa nerazzurra, che necessita ancora di qualche intervento.

