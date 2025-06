Inter l’intervista esclusiva a Renato Montagnolo | Francesco Pio Esposito? Grandi qualità e un’innata voglia di migliorare

In una calda serata d'agosto, il calcio si accende al Dino Manuzzi di Cesena con l'entusiasmante primo turno di Coppa Italia. Tra le maglie bianconere che scaldano il cuore dei tifosi, emerge il talento di Francesco Pio Esposito, un giovane con grandi qualità e un'innata voglia di perfezionarsi. Abbiamo avuto il privilegio di intervistare Renato Montagnolo, che ci ha aperto uno sguardo esclusivo sul percorso e le ambizioni di questo promettente giocatore.

È la sera del 14 agosto 2023 e nell'umida calura romagnola al Dino Manuzzi di Cesena va in scena il primo turno di Coppa Italia. In campo maglie bianconere, ma non sono quelle dei padroni di casa: a causa dei lavori di ammodernamento dell'Alberto Picco, lo Spezia si ritrova costretto