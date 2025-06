Inter introdotte agevolazioni per i tifosi disabili a San Siro

San Siro si prepara a una novità storica: dall’inizio della stagione 2025/26, Inter e Milan lanceranno tariffe agevolate per i tifosi disabili, rivoluzionando l’esperienza di accesso allo stadio. Addio al sistema di click-day e alle prenotazioni last-minute: ora, l’inclusione sarà più semplice e accessibile per tutti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso uno stadio più aperto e solidale, confermando il ruolo di San Siro come simbolo di passione e rispetto.

San Siro, una svolta inclusiva per i tifosi disabili A partire dalla stagione 202526, Inter e Milan rivoluzionano l'accesso a San Siro per i tifosi disabili, introducendo abbonamenti e biglietti a tariffe agevolate. Superato il sistema di click-day, che limitava l'accesso con prenotazioni gratuite last-minute, i club, in sinergia con

