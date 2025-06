Inter-Fluminense Renato Gaucho in conferenza stampa | l’orario

Domani, a Charlotte, si aspetta un duello emozionante tra Inter e Fluminense, con Renato Gaucho pronto a scendere in conferenza stampa dopo Cristian Chivu. L’allenatore brasiliano, noto per la sua passione e strategia, condividerà le sue impressioni prima di questa sfida decisiva valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA. Non perdetevi le sue parole: il countdown verso una notte indimenticabile è ormai iniziato.

In vista di Inter-Fluminense, il tecnico dei brasiliani Renato Gaucho, alias Portaluppi, parlerà in conferenza stampa. Parlerà dopo Cristian Chivu. ORARIO CONFERENZA STAMPA – Antivigilia di Inter-Fluminense a Charlotte. La partita, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA, che si svolgerà lunedì alle 21 italiane, sarà l’inizio della fase ad eliminazione diretta. Oltre alle parole dell’allenatore rumeno, ci saranno pure quelle di Renato Gaucho Portaluppi, allenatore dei brasiliani del Fluminense. C’è l’orario ufficiale: parlerà alle 00.30 italiane (ore 18.30 locali) dal ritiro della squadra del Flu. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Fluminense, Renato Gaucho in conferenza stampa: l’orario

