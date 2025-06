Inter Fluminense oggi la ripresa degli allenamenti | doppio dubbio per Chivu

Oggi l’Inter riprende gli allenamenti a Charlotte, in vista della sfida cruciale contro il Fluminense per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club. Dopo il giorno di pausa, l’attenzione è tutta sulle condizioni di Chivu, alle prese con un doppio dubbio che potrebbe influenzare la formazione. La squadra si prepara con determinazione, ma la condizione dei giocatori chiave resta incerta, aggiungendo un pizzico di suspense a questa sfida imperdibile.

Il punto tra formazione e infortunati. Inizia ufficialmente oggi la preparazione dell' Inter alla sfida di lunedì sera contro il Fluminense, valevole per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club. Ieri, infatti, il tecnico nerazzurro ha concesso un giorno libero alla squadra, che si ritroverà oggi a Charlotte. I dubbi principali riguardano le condizioni fisiche dei due acciaccati, Marcus Thuram e Davide Frattesi. Questo il punto della situazione fatto da Tuttosport. INTER FLUMINENSE – « Inter – arrivata a Charlotte due giorni fa – svolgerà quest'oggi alle 11, ora locale, le 17 in Italia, il primo allenamento nella Carolina del Nord.

