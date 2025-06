Inter Fluminense il programma nerazzurro in vista degli ottavi | gli orari della rifinitura e della conferenza stampa

L’Inter si avvicina con grande entusiasmo agli ottavi di finale del Mondiale per Club, prontissima ad affrontare il Fluminense in una sfida che promette spettacolo. Con la rifinitura e la conferenza stampa già in programma, i nerazzurri hanno definito ogni dettaglio per questa importante sfida di lunedì sera alle 21. A meno di 48 ore dall’inizio, tutto è ormai pronto: scopri gli orari e le ultime novità sulla preparazione dei nostri campioni.

Inter Fluminense, praticamente tutto pronto per la sfida di lunedì sera. Ecco il programma nerazzurro in vista degli ottavi: dalla rifinitura alla conferenza stampa. L’ Inter è pronta ad affrontare gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo la vittoria del Girone E, i nerazzurri si preparano ad affrontare il Fluminense nella sfida in programma lunedì 30 alle ore 21. A poco più di 48 ore dalla sfida, sono noti tutti gli orari dei preparativi della gara. I ragazzi di Chivu si riuniranno per l’allenamento di rifinitura a Charlotte alle 11 locali, che corrisponderanno alle 17 italiane. Faranno parte del gruppo a disposizione del tecnico rumeno anche Marcus Thuram e Davide Frattesi, pienamente recuperati per la sfida ai brasiliani. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fluminense, il programma nerazzurro in vista degli ottavi: gli orari della rifinitura e della conferenza stampa

In questa notizia si parla di: ottavi - inter - fluminense - programma

Inter-River Plate LIVE 0-0: palo di Lautaro Martinez! Nerazzurri al momento agli ottavi - L’attesa è finita: Inter e River Plate si affrontano in un match emozionante nel girone del Mondiale per Club, con il risultato di 0-0 e gli ottavi all’orizzonte.

Video-editoriale del 26.6.2025 Superando con pieno merito il #RiverPlate 2-0 l'#Inter vince il suo girone ed accede agli ottavi del #MondialeperClub, dove affronterà i brasiliani del #Fluminense. Prestazione convincente con Francesco Pio #Esposito bomber v Vai su Facebook

InterFanTV di Michele Borrelli Vai su X

agli ottavi contro il Fluminense: il tabellone del Mondiale per Club 2025; Inter-Fluminense e Juve-Real Madrid: il quadro completo degli ottavi; Inter-Fluminense ottavi Mondiale per club: quando giocano, dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, il camm.

Inter-Fluminense, allenamento e conferenza di Chivu alla vigilia: gli orari - Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club in programma lunedì sera alle 21a Charlotte. Come scrive msn.com

Il Fluminense recupera due pezzi per l’Inter: tutti a disposizione - Il Fluminense recupera due pezzi importanti in vista dell'Inter, partita valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club a Charlotte. Si legge su inter-news.it