Inter-Fluminense | formazioni dove vederla in tv e streaming

Amici di JustCalcio.com, preparatevi a vivere un’emozionante sfida tra Inter e Fluminense, due grandi protagoniste del calcio internazionale. Ma dove seguire questa partita imperdibile? Scopri tutte le info su canali TV e streaming per non perderti nemmeno un secondo di questa battaglia ad alta tensione! Restate con noi e vivrete ogni momento di questa sfida epica.

2025-06-28 12:09:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: A Charlotte la temperatura si alza, come se ce ne fosse bisogno una volta cominciata l’estate: al Mondiale per Club, giunto alla fase ad eliminazione diretta, l’ Inter affronta in una gara da dentro o fuori i brasiliani del Fluminense, secondi nel proprio gruppo dietro il Borussia Dortmund e davanti ai sudafricani del Mamelodi Sundowns e ai coreani dell’Ulsan Hyundai. La squadra di Chivu, prima nel proprio quartetto davanti a Monterrey, River Plate e Urawa Red Diamonds, spera di poter affrontare ai quarti di finale una tra Real Madrid e Al-Hilal, ma deve battere la difesa brasiliana guidata dall’esperto ex Milan Thiago Silva. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Inter-Fluminense dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Inter-Fluminense: probabili formazioni, statistiche, data e orario, dove vederla in TV e streaming, tutte le informazioni utili; Inter-Fluminense: formazioni, dove vederla in tv e streaming.

