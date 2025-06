Inter-Fluminense | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei appassionato di calcio e non vuoi perdere nemmeno un minuto di questa emozionante sfida tra Inter e Fluminense, sei nel posto giusto. Al Bank of America Stadium di Charlotte, i riflettori saranno puntati sugli ottavi di finale del Mondiale per Club. Scopri orario, formazioni probabili e dove seguire il match in tv, perché questa partita promette emozioni indimenticabili e potrebbe decidere le sorti del torneo.

Al Bank of America Stadium di Charlotte si giocherĂ la gara valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Inter-Fluminense.

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

