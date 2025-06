Inter-Fluminense Chivu conferma l’attacco! Cambia il centrocampo?

In vista dell’atteso ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense, Cristian Chivu si prepara a confermare l’assetto tattico, puntando sulla solidità del centrocampo. La coppia composta da Nicolò Barella, Kristjan Asllani e Henrikh Mkhitaryan sembra destinata a rimanere intatta, garantendo esperienza e dinamismo. A meno di sorprese, questa scelta strategica potrebbe essere la chiave per portare avanti le ambizioni del team e affrontare al meglio la sfida cruciale.

A CENTROCAMPO – A meno di sorprese, sarà confermata la cerniera formata da Nicolò Barella, Kristjan Asllani e Henrikh Mkhitaryan, un trio che ha garantito equilibrio e qualità nella fase a gironi. Barella resta il punto di riferimento imprescindibile, mentre Asllani si è ritagliato un ruolo importante nella gestione del gioco, sfruttando l'assenza momentanea di Calhanoglu. Il giovane albanese sta rispondendo con maturità e personalità.

