Inter ecco il centravanti | Chivu ha chiesto anche un top player in un ruolo ben preciso

L'Inter si prepara a rinforzare il suo attacco con un obiettivo chiaro: un centravanti di livello. Dopo aver consolidato la rosa con Sucic e Luis Henrique, Cristian Chivu ha indicato un nuovo innesto in un ruolo strategico, puntando a un top player che possa fare la differenza. La strada verso il nuovo attaccante è ormai tracciata, e i tifosi attendono con trepidazione l'annuncio ufficiale.

Cristian Chivu dopo Sucic e Luis Henrique abbraccia il terzo rinforzo. Il tecnico rumeno ha però chiesto un altro acquisto in un ruolo preciso. Lo sanno anche i muri che l'Inter ha bisogno di un centravanti. Correa ed Arnautovic hanno preso altre strade, con i loro contratti non rinnovati, Thuram e Lautaro Martinez sono quindi rimasti gli unici bomber a disposizione di Cristian Chivu. In verità ci sarebbe anche Taremi, ma l'iraniano è bloccato nel suo Paese a causa della guerra con Israele.