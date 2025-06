Inter cambia strategia | tramonta Hojlund con Esposito fari su Nico Paz – SM

L’Inter cambia rotta nel mercato: addio a Hojlund, focus su Nico Paz. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i nerazzurri puntano forte sul talento argentino per rinforzare la trequarti, abbandonando le precedenti ambizioni di acquisire il giovane danese. Una mossa che potrebbe rivoluzionare gli equilibri in vista della prossima stagione, portando nuove speranze e prospettive al club milanese. La strategia si evolve, ma il sogno di aggiungere qualità alla rosa resta vivo.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sport Mediaset, l’Inter ha deciso di modificare le proprie priorità di mercato. I dirigenti di Viale della Liberazione avrebbero infatti accantonato la pista che porta a Hojlund, per concentrare risorse e attenzione sulla trequarti. CAMBIO STRATEGIA – In cima alla lista dei desideri nerazzurri resta Nico Paz, talento argentino classe 2004 che ha giocato la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Como, lasciando intravedere tutte le sue qualità. Il giocatore è di proprietà del Real Madrid, che può esercitare una clausola di recompra entro il 30 giugno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter cambia strategia: tramonta Hojlund (con Esposito), fari su Nico Paz – SM

